«صحة الموقتة» تخصص قسما لغسيل الكلى بعيادة الماجوري

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 02:06 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (الإنترنت)

أعلنت مديرة مركز بنغازي الطبي ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس «كورونا» الدكتورة فتحية العريبي، الخميس، تخصيص وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، قسمًا لغسيل الفشل الكلوي بعيادة الماجوري.

وقالت العريبي في بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الوزارة تحرص على استمرار تلقي مرضى الفشل الكلوي العلاج تحت إشراف ومتابعة أطباء واستشاريي أمراض الكلى، وذلك رغم تركيزها على مواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

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وكانت العريبي، قد أعلنت في وقت سابق أمس، عن تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي؛ لمواجهة جائحة «كورونا»، كاشفة عن تجهيز البرج بسعة سريرية تصل إلى 250 سرير للإيواء، و34 سريرًا للعناية الفائقة.

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