لجنة الأزمة بمصراتة: جميع مصابي «كورونا» بالمدينة بصحة جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 12:32 صباحا
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، أن جميع الحالات المصابة بالفيروس داخل المدينة بـ«صحة جيدة ومستقرة»، تحت متابعة مباشرة من قبل الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وطالبت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء، وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحري في نقل الأخبار وتداولها.

اقرأ أيضا ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن الأربعاء، تسجيل ليبيا أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا ثبت إصابتها بالفيروس بعد وفاتها، دون أن يذكر مزيد التفاصيل عن حالة الوفاة أو مكان تواجدها. في حين تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن السيدة المتوفاة من مصراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي
ثقافة وفن
«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة ...
ليبيا
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز المج