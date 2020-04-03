مشاورات تونسية جزائرية لتحسين ظروف تزويد ليبيا بالكهرباء

صادرات تونس إلى ليبيا من الكهرباء تقدر بـ40 مليون دينار (صورة أرشيفية: الإنترنت)

كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي منجي مرزوق عن إجراءه مشاورات رسمية مع نظيره الجزائري محمد عرقاب لإنشاء محطة كهرباء تلبي احتياجات ليبيا من الطاقة.

وقال مرزوق إن محادثات الحكومتين التونسية والجزائرية الاقتصادية شملت تحسين ظروف تزويد ليبيا بالكهرباء، من بينها التفكير في إنشاء محطة كهرباء كبيرة بالقرب من ميناء «الصخيرة» الصناعي (200 كلم عن الحدود التونسية الليبية).

40 مليون دينار

وأضاف في تصريحات نقلتها جريدة «الصباح» المحلية، الخميس، أن المحطة تكون موجهة إلى ليبيا في مرحلة أولى وإلى بقية جهات تونس في مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن صادرات تونس إلى ليبيا من الكهرباء تقدر بـ40 مليون دينار حاليا.

كما شملت المشاورات سبل التعاون في تبادل الغاز والكهرباء بين تونس والجزائر، وكذلك توظيف الطاقات المتجددة المرتبطة بالشمس والرياح، وتبادل الكهرباء بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا، لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك وفي إدراج كميات معتبرة من الطاقات المتجددة.