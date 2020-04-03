«بركان الغضب» تعلن مقتل 20 عنصرا من قوات القيادة العامة في الوشكة وبويرات الحسون

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 12:20 صباحا
آثار تدمير بادية على شاحنتي أسلحة استهدفهما سلاح الجو جنوب بني وليد، 2 أبريل 2020. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» في وقت متأخر الأربعاء، استهداف سلاح الجو تمركزات لقوات القيادة العامة في منطقتي الوشكة وبويرات الحسون، ما أسفر عن مصرع عشرين من عناصرها وتدمير عدد من الآليات المسلحة، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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وكانت «بركان الغضب» أعلنت في وقت سابق، استهداف سلاح الجو «3 شاحنات محملة بالذخائر و قذائف الهاون وصواريخ غراد في محيط منطقة ⁧‫الأصابعة» و«ناقلات وقود جنوب بني وليد» كانت في طريقها إلى قوات القيادة العامة جنوب العاصمة طرابلس، إلى جانب استهداف «مخزني ذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة».

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