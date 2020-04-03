وليامز تترأس اجتماع افتراضي للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 12:16 صباحا
وزاراء الخارجية المشاركون في اجتماع لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في ميونخ 16 فبراير 2020. (أرشيفية: الإنترنت)

عقدت لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا (IFCL) اليوم الخميس، اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة كبار المسؤولين برئاسة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بافنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا، كريستيان بوك في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» إن المشاركين في مؤتمر برلين شددوا على الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في ليبيا لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من جهتها أي تفاصيل بشأن الاجتماع.

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يشار إلى أن اجتماع الخميس، هو الثاني للجنة المتابعة الدولية حول ليبيا منذ انعقاد مؤتمر برلين في 19 يناير الماضي، حيث عقد الاجتماع الأول بمشاركة وزراء الخارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين على هامش أعمال مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ يوم 16 فبراير الماضي.

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وشارك في الاجتماع الأول للجنة المتابعة وزراء خارجية: الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وتونس وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين رفيعي المستوى عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

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