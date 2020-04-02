مؤسسة النفط: 3.9 مليار دولار خسائر الإقفالات

مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

قدرت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر الناتجة من إقفال الموانئ والحقول النفطية منذ 17 يناير الماضي بمبلغ ثلاثة مليارات و 893 مليون دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام يوميا 92.731 برميل في اليوم بحلول أمس الأربعاء.

ودعت المؤسسة في بيان، كافة الأطراف في ليبيا إلى رفع «الحصار المفروض على منشآتها النفطية»، واستئناف إنتاج النفط والغاز، وذلك من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وضمان تواصل الإمدادات إلى الشعب الليبي.

وأشار البيان إلى توفير المؤسسة المحروقات لسكان كافة المناطق الشرقية عن طريق الموانئ المتاحة على طول الساحل الليبي، لافتًا إلى أن نقل المحروقات إلى المناطق الجنوبية لا يزال أمرًا صعبًا؛ نظرا لتردي الأوضاع الأمنية.

ولضمان إيصال المحروقات إلى كافة المناطق، يتم توزيع بعض الشحنات على عدة موانئ على طول الساحل الليبي؛ وذلك بسبب «عدم منح المؤسسة الوطنية» الميزانيات الكافية لشراء المحروقات، حسب البيان.

وأشارت المؤسسة إلى تفريغ الناقلة «أنوار ليبيا» جزء من شحنة بنزين سيارات لبنزين في طرابلس وباقي الشحنة في بنغازي.