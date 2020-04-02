تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لمواجهة «كورونا»

مقر مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرة مركز بنغازي الطبي ورئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الخميس، تخصيص البرج الثالث بالمركز لمواجهة فيروس «كورونا».

وأشارت العريبي إلى فصل البرج عن باقي أقسام مركز بنغازي الطبي، وإخلائه بالكامل، موضحة أن السعة السريرية للبرج تصل إلى 250 سرير للإيواء، إلى جانب احتوائه على 34 سريرًا عناية فائقة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

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ولفتت مديرة مركز بنغازي إلى أن الحكومة الموقتة جهزت البرج بعدد كبير من الآسرة، وأجهزة التصوير المتحركة والثابتة وأجهزة التصوير التلفزيوني، وأجهزة مراقبة وتخطيط القلب، إضافة إلى أجهزة الصدمات الكهربائية وأجهزة التصوير المقطعي، حسب البيان، الذي أشار إلى أن العمل لازال جار لإمداد البرج بأجهزة التنفس الصناعي.

وقالت العريبي إن الوضع في بنغازي «ممتاز» خاصة في ضوء توفر 250 سرير إيوائي و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي، و100 سرير إيوائي، و33 سرير عناية فائقة في مستشفى الهواري، و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة النفسية.