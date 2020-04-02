تخصيص البرج الثالث بمركز بنغازي الطبي لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:45 مساء
مقر مركز بنغازي الطبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مديرة مركز بنغازي الطبي ورئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، الدكتورة فتحية العريبي، اليوم الخميس، تخصيص البرج الثالث بالمركز لمواجهة فيروس «كورونا».

وأشارت العريبي إلى فصل البرج عن باقي أقسام مركز بنغازي الطبي، وإخلائه بالكامل، موضحة أن السعة السريرية للبرج تصل إلى 250 سرير للإيواء، إلى جانب احتوائه على 34 سريرًا عناية فائقة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

اقرأ أيضا «صحة الموقتة» تسلم مستلزمات للوقاية من «كورونا» إلى 17 بلدية

ولفتت مديرة مركز بنغازي إلى أن الحكومة الموقتة جهزت البرج بعدد كبير من الآسرة، وأجهزة التصوير المتحركة والثابتة وأجهزة التصوير التلفزيوني، وأجهزة مراقبة وتخطيط القلب، إضافة إلى أجهزة الصدمات الكهربائية وأجهزة التصوير المقطعي، حسب البيان، الذي أشار إلى أن العمل لازال جار لإمداد البرج بأجهزة التنفس الصناعي.

وقالت العريبي إن الوضع في بنغازي «ممتاز» خاصة في ضوء توفر 250 سرير إيوائي و34 سرير عناية فائقة بمركز بنغازي، و100 سرير إيوائي، و33 سرير عناية فائقة في مستشفى الهواري، و100 سرير للحجر الصحي في مصحة الإرادة النفسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي
ثقافة وفن
«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة ...
ليبيا
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز المج