السراج يتفق مع أمير قطر على التنسيق في مواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 11:10 مساء
السراج (يمين) خلال لقائه بأمير قطر بالدوحة، 10 مارس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني)

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، على التنسيق بين البلدين في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد والتعامل مع تداعياته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السراج وتميم، اليوم الخميس، تطرق إلى مستجدات الأوضاع في ليبيا وأزمة وباء «كورونا»، وفي هذا السياق عبر السراج عن شكره لما قدمته قطر من دعم للجهود الليبية في مواجهة الوباء، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي بموقع «فيسبوك».

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وفي سياق آخر، جدد أمير قطر تأكيده دعم بلاده لحكومة الوفاق في «تصديها للعدوان على العاصمة طرابلس والمدن الليبية الأخرى»، داعيًا إلى الوقف الفوري لـ«القصف المتكرر للمناطق السكنية في طرابلس»، ومؤكدًا حرص بلاده كذلك على تحقيق الاستقرار في ليبيا، حسب نص البيان.

وكان السراج ألتقى أمير قطر في الدوحة في 10 مارس الماضي، لمناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومستجدات الوضع السياسي والأمني في ليبيا. وفي هذا السياق أكد تميم «مساندة بلاده لخيارات الشعب الليبي، وأنه آن الآوان لتنعم ليبيا بالأمن والاستقرار وتبدأ مسيرة البناء والتنمية».

يشار إلى أن ليبيا سجلت اليوم، أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا» لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما ببلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 10 حالات.

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