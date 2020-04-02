نجاة شرطي مرور من حادث دهس في العاصمة

رئيس قسم النجدة واللاسلكي، العميد نوري الدعيكي (يمين)، خلال زيارته للشرطي المصاب، 2 أبريل 2020. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الخميس، نجاة شرطي مرور من حادث دهس تعرض له خلال تأدية واجبه في الإشارة المرورية «أولاد الحاج»، موضحة أن حالة المصاب مستقرة.

وزار رئيس قسم النجدة واللاسلكي، العميد نوري الدعيكي، يرافقه النقيب وسام الحساني، وعضو مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس أبوبكر الجويني، الشرطي المصاب للاطمئنان على حالته الصحية، حسب بيان منشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن الشرطي أُصيب بكسور بساقيه، ويتلقى العلاج حاليا بمصحة الاستقلال، لافتا إلى خضوعه لعملية جراحية، غدًا الجمعة.

يشار إلى أن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا من كاميرا مراقبة بأحد المحال للحادث أثناء وقوعه.



مسؤولين بمديرية أمن طرابلس خلال زيارتهم للشرطي المصاب، 2 أبريل 2020. (مديرية أمن طرابلس)

العميد نوري الدعيكي خلال زيارته للشرطي المصاب، 2 أبريل 2020. (مديرية أمن طرابلس).