لجنة مكافحة «كورونا» بسرت تحدد أماكن العزل والحجر الصحي

مقر قسم العزل بمستشفى ابن سينا التعليمي المخصص لاستقبال مصابي «كورونا». (الإنترنت)

قال رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في سرت، الدكتور علي الزرقاء، إن اللجنة خلصت خلال اجتماعها أمس الأربعاء إلى الاتفاق على تشكيل لجان فرعية وتوزيع المهام المتعلقة بسبل مجابهة الفيروس.

وأوضح الزرقاء في تصريح إلى «بوابة الوسط» أنه بمقتضى توزيع المهام تقرر تخصيص قسم العزل والأمراض السارية بمستشفى ابن سينا للحالات المصابة بالفيروس، فيما سيخصص مجمع عيادات سرت وجمعية الهلال الأحمر بالمدينة للأمرأض السارية.

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كما تقرر تخصيص مركز الرعاية الصحية الأولية بسرت للحجر الصحي، وتخصيص عيادة بالمركز الصحي رقم «3» لمعالجة أمراض الأسنان، وذلك بالتعاون مع نقابة أطباء الأسنان بسرت، وتشكيل لجان فرعية تتعلق بالإعلام والإمداد الطبي تعمل تحت مظلة اللجنة الرئيسية لمكافحة الفيروس بسرت برئاسة مدير الأمن.