شركة البريقة تناشد موزعي غاز الطهي الالتزام بالسعر الرسمي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 08:50 مساء
مقر شركة البريقة. (أرشيفية: الإنترنت).

ناشدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، موزعي غاز الطهي الالتزام بتوزيع السلعة للمواطن بالسعر الرسمي من أجل تخفيف العبء عليه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد؛ جراء تدابير الوقاية من جائحة «كورونا».

جاءت هذه المناشدة خلال زيارة أجراها فريق متابعة توزيع غاز الطهي التابع لشركة البريقة لموزعي الغاز؛ للوقوف على إجراءات السلامة الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلال الزيارة الميدانية، أشاد فريق المتابعة بالإجراءات الوقائية المتبعة من قبل العاملين خلال عمليات توزيع غاز الطهي للمواطنين، مؤكدا حرص الشركة على التزام موزعي الغاز بتطبيق إجراءات السلامة والتعقيم والتقيد بالتسعيرة المتعارف عليها.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الخميس، دانتا في فبراير الماضي، بيع شركات التوزيع في المناطق الجنوبية الوقود بأكثر من عشرة أضعاف سعره العادي، وهو الأمر الذي اعتبرته الشركتان غير شرعي ومخالفا من الناحية القانونية.

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