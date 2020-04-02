وصول شحنة أدوية إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 08:30 مساء
جانب من شحنة الأدوية المسلمة إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، 2 أبريل 2020. (صحة الموقتة)

وصل إلى مستشفى ابن سينا التعليمي في سرت، خلال اليومين الماضيين، شحنة أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي التابع لوزارة الصحة بالحكومة الموقتة.

وقال المكتب الإعلامي للمستشفى إن شحنات طبية أخرى ستصل قريبًا بهدف تحسين الخدمات المقدمة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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يشار إلى أن المستشفى يتسلم بصورة شبه دورية أجهزة وأدوية مقدمة من وزارة الصحة، حيث استقبل خلال فبراير الماضي أجهزة غسيل لمرضى الكلى، إلى جانب أربعة أسرة خاصة بغسيل الكلى وجهاز لضغط الهواء.

جانب من شحنة الأدوية المسلمة إلى مستشفى ابن سينا التعليمي، 2 أبريل 2020. (صحة الموقتة)
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