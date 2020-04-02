رئيس تونس يبحث مع وزير دفاعه الاستعدادات لمجابهة الطوارئ الممكنة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 07:47 مساء
الرئيس قيس سعيد خلال استقبال وزير الدفاع عماد الحزقي. (الرئاسة التونسية)

تصدرت تطورات الأوضاع الأمنية في ليبيا لقاء جمع الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير دفاعه عماد الحزقي، وفق بيان للرئاسة اليوم الخميس.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية أن قيس سعيد تطرق إلى «مدى استعداد الجيش الوطني لمجابهة كل الطوارئ الممكنة مع تطورات الأوضاع في ليبيا». إضافة إلى الدور الذي تقوم به القوات العسكرية لدعم السلطات المدنية، ولفرض احترام الحجر الصحي في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي التحركات التونسية الداخلية موازاة مع حراك دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، حيث قدمت تونس مشروع قرار يدعو إلى «تحرك دولي عاجل» للحد من تداعيات فيروس كورونا خصوصا في مناطق النزاع، حيث تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا لدواع إنسانية حتى يتسنى للبلدين الحد من الوباء.

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