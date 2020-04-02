«بركان الغضب» تعلن استهداف 3 ناقلات وقود جنوب بني وليد ومخزني ذخيرة جنوب شرق الوشكة

أحد أفراد قوات حكومة الوفاق يقف بجوار شاحنة مدمرة، 2 أبريل 2020. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، استهداف سلاح الجو «ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد»، إلى جانب استهداف «مخزني ذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة».



وأشارت «بركان الغضب» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الناقلات كانت في طريقها لإمداد قوات القيادة العامة بالوقود جنوب العاصمة طرابلس. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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وكانت العملية تحدثت في وقت سابق اليوم عن استهداف سلاح الجو «ثلاث شاحنات محملة بإمدادات من الذخائر وقذائف المدفعية وصواريخ غراد جنوب مدينة بني وليد»، مشيرة إلى أن هذه الشاحنات كانت في طريقها إلى قوات القيادة العامة جنوب طرابلس.