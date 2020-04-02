«بركان الغضب» تعلن استهداف 3 ناقلات وقود جنوب بني وليد ومخزني ذخيرة جنوب شرق الوشكة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 07:35 مساء
أحد أفراد قوات حكومة الوفاق يقف بجوار شاحنة مدمرة، 2 أبريل 2020. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب»، اليوم الخميس، استهداف سلاح الجو «ثلاث ناقلات وقود جنوب بني وليد»، إلى جانب استهداف «مخزني ذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق الوشكة».

وأشارت «بركان الغضب» في بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الناقلات كانت في طريقها لإمداد قوات القيادة العامة بالوقود جنوب العاصمة طرابلس. ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

اقرأ أيضا «بركان الغضب» تعلن استهداف 3 شاحنات محملة بذخائر جنوب بني وليد

وكانت العملية تحدثت في وقت سابق اليوم عن استهداف سلاح الجو «ثلاث شاحنات محملة بإمدادات من الذخائر وقذائف المدفعية وصواريخ غراد جنوب مدينة بني وليد»، مشيرة إلى أن هذه الشاحنات كانت في طريقها إلى قوات القيادة العامة جنوب طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي
ثقافة وفن
«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة ...
ليبيا
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز المج