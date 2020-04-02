المؤسسة الوطنية للنفط تتسلم أول شحنة من المعدات الطبية لمواجهة «كورونا»

الشحنة الأولى من المعدات الطبية. (المؤسسة الوطنية للنفط)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة تسلمت صباح اليوم الخميس، الشحنة الأولى من المعدات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أنها ستباشر في التوزيع على المناطق المستهدفة في القريب العاجل.

وأكدت المؤسسة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية تأتي في إطار جهودها لدعم قطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا، موضحا أن هذه المعدات سيستفيد منها الآلاف من المواطنين في جميع أنحاء ليبيا.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، مختار عبدالدائم، إن المؤسسة «في انتظار شحنات جديدة ستصل في الأيام والأسابيع القادمة عن طريق الشحن الجوي». موضحا أنها تضم مساعدات من شركاء المؤسسة مثل شركة أو أم في، وائتلاف ريبسول، وشركة إيني، وشركة سنكور.

وأضاف عبدالدائم أن المؤسسة الوطنية للنفط تتابع التواصل مع الشركاء الآخرين وتطلب منهم تقديم كل الدعم الممكن لمواجهة هذا الوباء.