إدارة الخدمات الصحية ببني وليد تطلق تطبيقا إلكترونيا لتعزيز مكافحة كورونا

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 02 أبريل 2020, 06:43 مساء
تطبيق «لأجلك» الإلكتروني يهدف لتقديم المساعدة الطبية في أزمة كورونا. (الإنترنت)

أطلقت إدارة الخدمات الصحية ببني وليد، رسميا تطبيق «لأجلك» بهدف تعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ومتابعة حالات الحجر المنزلي وإمكانية رصد الحالات المصابة، وتنبيه وحماية المواطنين والمقيمين في حال اقترابهم أو مخالطتهم الحالات القائمة أو المشتبه بإصابتها.

وأوضح المشرف على التطبيق، سعد أبوالطويرات، لـ«بوابة الوسط» أن تطبيق «لأجلك» من أجل الحرص على تطوير وتثقيف وحماية المجتمع وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر أبوالطويرات أن التطبيق يضم عدة خدمات منها «الو طبيب، طبيبك في بيتك، الاستشارات الطبية عبر الهاتف، خدمة توصيل الطلبات».

وطالب أبوالطويرات الجميع بضرورة المبادرة بتحميل التطبيق على أجهزة الاتصال الذكية حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وذلك من خلال زيارة متجر غوغل للتطبيقات.

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