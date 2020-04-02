اللجنة العليا لمكافحة كورونا بـ«الموقتة» تمدد حظر التجول إلى 8 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 06:01 مساء
الناظوري يتوسط بوشناف وعقوب خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة «كورونا» مع المصارف. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

قررت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المشُكلة من قبل القيادة العامة استمرار العمل بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا.

كما قررت اللجنة في قرار نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس، منع استخدام وسائل النقل الجماعي (الحافلات) وسيارات الأجرة بين المدن والقرى، وقفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص.

واستثنت اللجنة العليا من القرار الجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات التجول، على أن تسري جميع القرارات السابقة فيما لم يرد بشأنه نص بهذا القرار، على أن يستمر العمل به حتى يوم الأربعاء 8 أبريل.
 

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