الثني يبحث إمكانية إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 05:52 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس خلال اجتماعه مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية عليه حامد، دور الوزارة خلال الأزمة الراهنة وإمكانية إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية.

وقالت الحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع ناقش دور العمالة الملاصقة لنزلاء دور الرعاية الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين ودور العجزة، وضرورة الاهتمام بهم وإخضاعهم لدورات تأهيلية نظرا لدورهم المهم في التعامل مع هذه الشرائح.

وأضافت أن الاجتماع بحث أيضا «احتياجات دار العجزة والمسنين، وإمكانية تقديم مقترح بشأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، على أن يقدم في اجتماع مجلس الوزراء المقبل».

وشدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة المتابعة المستمرة لمراكز تأهيل المعاقين ودار العجزة والمسنين خصوصا خلال المرحلة الراهنة، والنظر في احتياجات هذه الشرائح بشكل دوري من منطق مسؤولية الحكومة على الشرائح.

وعقد في مقر إقامة رئيس الحكومة الموقتة بمدينة بنغازي بحضور مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

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