إحالة مرتبات القطاعات الحكومية ببني وليد عن يناير وفبراير إلى المصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 02 أبريل 2020, 05:24 مساء
مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية ببلدية بني وليد، حوافظ مرتبات موظفي القطاعات الحكومية عن شهري يناير وفبراير إلى المصارف التجارية العاملة بالمدينة تمهيدًا لصرفها إلى الموظفين.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» أن القطاعات التي أحليت حوافظ مرتباتها للمصارف هي: مراقبة الخدمات المالية، مكتب الثقافة، مكتب المواصلات، مراقبة الاقتصاد، مراقبة الصناعة، مديرية الأمن، مكتب الزراعة، مكتب التخطيط، مكتب العمل، مكتب المرافق، مراقبة التعليم.

وطالبت مراقبة الخدمات المالية في بني وليد المصارف كافة بضرورة سرعة إدراج المرتبات بحسابات الموظفين من أجل تخفيف العبء على المواطن في ظل ارتفاع الأسعار لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

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