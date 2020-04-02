صنع الله: توقف إنتاج النفط يعيق جهود مكافحة «كورونا»

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

جدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله الدعوة إلى إعادة فتح الموانئ والمنشآت النفطية، مشيرا إلى الحاجة ماسة إلى العائدات النفطية لمجابهة فيروس «كورونا».



وقال صنع الله في تسجيل مصور، بثته الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خصصت دول العالم العظمي مبالغ طائلة لمواجهة هذا الوباء، ونحن الآن بحاجة ماسة إلى الأموال من أجل مجابهة هذا المرض»، وأضاف «توقف مصدر الدخل الوحيد لليبيا سوف يعيق ذلك». وجدد رئيس مؤسسة النفط الدعوة إلى «مراجعة نزيهة وشفافة لحسابات الحكومتين»، مشيرا إلى أن «المؤسسة تنشر بياناتها بشكل شفاف ودوري».

اقرأ أيضا: مؤسسة النفط: 75.1 مليون برميل الخسائر التراكمية لإقفالات الموانئ والحقول

وتقدر إجمالي خسائر عائدات النفط بنحو 3.8 مليار دولار منذ إغلاق المنشآت النفطية في يناير الماضي، فيما وصل متوسط الخسائر اليومية إلى حوالي 38.9 مليون دولار . وأشارت النشرة إلى أن الفاقد اليومي في الإنتاج وصل إلى مليون و140 ألف برميل. وقالت إن خسائر شهري يناير وفبراير معا بلغ مليارين و 469 مليون دولار.

وبدأت أزمة توقف إنتاج النفط في السابع عشر من يناير الماضي، حين أعلن ما يعرف بـ«ملتقى القبائل والمدن الليبية» عزمه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية»، وطالب «جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بفتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي»، وفور صدور البيان أغلق محتجون ميناء الزويتينة بعد أن دخلوه، لتتوالى الإغلاقات في موانئ البريقة ورأس لانوف والسدرة والحريقة.