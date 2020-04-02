إصابة ليبي بـ«كورونا» في ولاية كولورادو الأميركية

أحد أفراد طاقم طبي في خيمة لفحص المرضى أمام المركز الطبي بمدينة بروكلين في نيويورك، 20 مارس 2020، (الإنترنت)

أعلنت السفارة الليبية في واشنطن إصابة مواطن بفيروس «كورونا» المستجد في ولاية كولورادو الأميركية.

ويخضع المصاب للعلاج حاليا في أحد المستشفيات، وقد تواصلت السفارة مع أسرته للاطمئنان عليه والوقوف على احتياجاتهم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، حسب بيان السفارة على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء.

في حين، أوضح رعايا ليبيون هناك، لـ«بوابة الوسط»، أن المواطن أب لخمسة أطفال، وهو محجوز الآن في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات بعاصمة الولاية دنفر.

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كما أشادت السفارة بتكاتف الجالية خلال الظروف الحالية، داعية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع تعليمات وتدابير الوقاية التي تصدرها السلطات المحلية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وطالبت السفارة أفراد الجالية بإبلاغها في حال وقوع إصابات حتى تتخذ اللازم، منوهة بأن أرقام هواتفها هي: 2026441923 - 2026442461 - 2026442470.

واليوم، كشف مصدر قنصلي في تصريح إلى «بوابة الوسط» عن إصابة مواطن بالفيروس في مدينة جدة السعودية، في حين سجلت عشر حالات داخل البلاد حتى الآن.