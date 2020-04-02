الأرصاد:: تقلبات جوية وارتفاع في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 12:21 مساء
حالة الطقس المتوقع اليوم الخميس (2 أبريل).

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة بسبب منخفض جوي سريع يؤثر على مناطق غرب البلاد اليوم.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يشمل تأثير هذا المنخفض مناطق وسط وشرق البلاد، غدا الجمعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب تتكاثر مساء غد ويوم السبت، مع احتمال هطول أمطار متفرقة خصوصا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على الدواخل تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، مما قد يسبب هبوط الرؤية الأفقية، وتتحول مساء غد ويوم السبت إلى شمالية غربية إلى شمالية شرقية مع تحسن الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ين 26 و31 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم السبت، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة وتنشط غدا لتسبب إثارة الأتربة والرمال مما قد يسبب هبوط الرؤية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و25 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 26 و30 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا غدا وانحفاضا تدريجيا يوم السبت.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على غدامس والحمادة، مما قد يسبب إثارة الرمال والأتربة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس والحمادة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، وتتحول غدا إلى جنوبية شرقية وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا.

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