لليوم الرابع.. عطل فني يوقف الاتصالات الهاتفية في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 02 أبريل 2020, 10:34 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

توقفت، لليوم الرابع، الاتصالات الهاتفية لشبكتي المدار وليبيانا في سرت. وقال مصدر فني بشركة المدار في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن انقطاع الاتصالات نهائيا كانت بسبب خلل فني، لكن المصدر لم يوضح أسبابه.

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ويتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع إغلاق كامل لمداخل ومخارج مدينة سرت اعتبارًا من صباح أمس الأربعاء، تحسبًا لتسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى المدينة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

ويتكرر انقطاع خدمات الاتصالات في سرت على نحو دوري بسبب أعطال فنية، ففي يناير الماضي انقطعت خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت لقرابة 25 ساعة تقريبا.

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