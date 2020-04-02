«بلدي نالوت» يرفض ميزانية طوارئ «كورونا»

شعار بلدية نالوت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي نالوت رفضه المبلغ المخصص للبلدية في ميزانية الطوارئ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المجلس إن «المبلغ لا يكفي لتسيير مستشفى نالوت المركزي لمدة شهر»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

والثلاثاء الماضي، قرر المجلس الرئاسي تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها نالوت التي خصص لها 367 ألف دينار.

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ولفت البيان إلى أن الميزانية لم تأخذ في الاعتبار أهمية نالوت كبلدية حدودية، وتعتبر من خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي الصحي لليبيا، محملا الجهات المعنية المسؤولية في حال انتشار الوباء في البلدية.

وكانت بلدية طرابلس المركز وبلدية زوارة أعلنتا رفضهما تسلم المبلغين المخصصين لهما، إذ وصف عميد بلدية طرابلس المركز، عبدالرؤوف بيت المال، الميزانية بـ«الضعيفة»، وقال إنه موجه لبنود ليست من اختصاصات البلدية مثل تجهيز أماكن الحجر الصحي، منوها بأن البلدية تطالب بدعم في توفير المستلزمات الخاصة بالمواطنين.