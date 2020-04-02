السفارة الليبية تدعو المواطنين المقيمين في أميركا إلى «الحيطة» و«الحذر»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 09:25 صباحا
سفيرة ليبيا لدى الولايات المتحدة وفاء بوقعيقيص. (أرشبفية: الإنترنت)

جددت السفارة الليبية في أميركا دعوتها المواطنين المقيمين في أميركا إلى «اتخاذ الحيطة والحذر للوقاية من فيروس «كورونا»، وسط أنباء عن ارتفاع كبير في معدلات الوفيات والإصابات بالوباء في الولايات المتحدة.

وطالبت، في بيان، أبناء الجالية الليبية المقيمين في الولايات المتحدة إلى «اتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في كل ولاية للتعامل مع الوباء، والتقيد بإجراءات الوقاية بهذا الخصوص». وجددت السفارة أرقام هواتف للتواصل مع السفارى عند الحاجة وهي: 2026441923 - 2026442461 - 2026442470.

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وتخطى عدد الوفيات الناجمة عن فيروس «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة خمسة آلاف شخص، في حين زاد عدد الذين تأكدت إصابتهم بالوباء في هذا البلد على 215 ألف شخص، وفق أرقام نشرتها جامعة جونز «هوبكنز» الأميركية.

ولم تسجل الجاليات الليبية المقيمة بالخارج سوى حالة إصابة مؤكدة لمواطن ليبي في مصر الأسبوع الماضي، فيما نفت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق في وقت سابق اليوم ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة رضيع ليبي بفيروس «كورونا» في بريطانيا.

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