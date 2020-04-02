«خارجية الوفاق» تنفي وفاة طفل ليبي بـ«كورونا» في بريطانيا

نفت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق ما نشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة طفل ليبي في الأراضي البريطانية متأثرا بفيروس «كورونا».

ونقل مكتب الإعلام بالوزارة عن قسم الشؤون القنصلية الليبية بلندن فوله إن «الطفل البالغ من العمر 13 عاما يعود إلى أصول صومالية، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فبسبوك».

وأهابت الوزارة بالإعلاميين والنشطاء وأصحاب صفحات التواصل الاجتماعي استقاء المعلومة من مصدرها الصحيح، مشيرة إلى أن مكتب الإعلام في تواصل دائم مع وسائل الإعلام المختلفة وفي أي وقت.

ولم يثبت رسميا إصابة أي مواطن مقيم بالخارج بالوباء، فيما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس داخل ليبيا إلى 10 حالات، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس، تسجيل إصابتين جديدتين.