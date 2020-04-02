تنسيق بين الجامعة العربية والبعثة الأممية لتفعيل لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 01:06 صباحا
اجتماع وزاري في جامعة الدول العربية، (أرشيفية: الإنترنت)

قال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الأمين العام المساعد للجامعة، السفير حسام زكي، أجرى لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا بالوكالة، ستيفاني ويليامز، تناولا خلاله مجمل الترتيبات لعقد الاجتماع المرتقب للجنة المتابعة الدولية لليبيا المنبثقة عن مؤتمر برلين الدولي، والتي تعقد أولى اجتماعاتها على مستوى كبار المسؤولين، اليوم الخميس.

وحسب بيان منشور على صفحة الجامعة بموقع «فيسبوك» الأربعاء، فإن الطرفين تطرقا كذلك إلى أهمية خروج اللجنة برسالة «واضحة وقوية» تجدد المطالبة بوقف العمليات العسكرية القائمة بين طرفي النزاع في ليبيا، والالتزام بالهدنة الإنسانية التي تسمح بتركيز الجهود الوطنية على مواجهة مخاطر تفشي فيروس «كورونا» المستجد في البلاد.

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وشدد الجانبان على الحاجة إلى تعظيم الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، وتشجيع الأطراف الليبية على مواصلة انخراطها في مسارات التسوية الثلاثة الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما بحث الطرفان كذلك الدور المنتظر من لجنة المتابعة الدولية دعمًا لمسارات التسوية الأممية، ولمخرجات قمة برلين، وعلى رأسها تأمين الالتزام الكامل بحظر السلاح المفروض على ليبيا، والتوقف عن كافة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي وفق القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في 19 يناير الماضي، كانت قد توافقت على إسناد رئاسة لجنة المتابعة الدولية إلى إيطاليا خلال شهر مارس الماضي، وإلى الجامعة العربية خلال أبريل الجاري، ثم إلى الاتحاد الأوروبي في مايو القادم.

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