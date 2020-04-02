المكتب الصحي الليبي بالقاهرة يوجه نداءً للجالية الليبية

وجه المكتب الصحي بالسفارة الليبية، أمس الأربعاء، نداءً للجالية الليبية من الموفدين للعلاج إلى العاصمة المصرية، القاهرة، على نفقة الدولة الليبية.

وطالب المكتب الصحي بالسفارة «الموفدين للعلاج على نفقة الدوله الموجهين لمستشفى البدراوي المتعثر علاجهم أو لديهم أي صعوبات تواجههم في إتمام علاجهم بالمستشفى التوجه اليوم الخميس صباحًا للمستشفى، والتواصل مع الدكتور محمد الكيلاني».

وأشار المكتب الصحي إلى أن السفارة الليبية تكفلت كذلك بتوفير كل احتياجات رعاياها من مواد التعقيم الشخصي وغيرها، لافتًا إلى أن هذه التدابير هدفت إلى حمايتهم من خطر انتقال فيروس «كورونا المستجد».