المكتب الصحي الليبي بالقاهرة يوجه نداءً للجالية الليبية

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 02 أبريل 2020, 12:28 صباحا

وجه المكتب الصحي بالسفارة الليبية، أمس الأربعاء، نداءً للجالية الليبية من الموفدين للعلاج إلى العاصمة المصرية، القاهرة، على نفقة الدولة الليبية.

وطالب المكتب الصحي بالسفارة «الموفدين للعلاج على نفقة الدوله الموجهين لمستشفى البدراوي المتعثر علاجهم أو لديهم أي صعوبات تواجههم في إتمام علاجهم بالمستشفى التوجه اليوم الخميس صباحًا للمستشفى، والتواصل مع الدكتور محمد الكيلاني».

وأشار المكتب الصحي إلى أن السفارة الليبية تكفلت كذلك بتوفير كل احتياجات رعاياها من مواد التعقيم الشخصي وغيرها، لافتًا إلى أن هذه التدابير هدفت إلى حمايتهم من خطر انتقال فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة أميركية تحذر من انتقال فيروس «كورونا» عبر الهواء