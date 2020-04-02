«مكافحة الأمراض» يعلق على الاشتباه في إصابة 5 حالات بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أبريل 2020, 12:20 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، خلو 5 حالات اشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد من الفيروس.

وقال المركز إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابه له تسلم 5 عينات لإجراء تحاليل الكشف عن الفيروس، ليتبين خلو الحالات الخمس من «كورونا» بعدما ظهرت نتائجها سلبية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك».

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وكان المركز أعلن أمس تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في ليبيا ليرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس إلى 10 أشخاص حتى الآن.

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