ميناء بنغازي يستقبل 3 سفن و6 روافع حاويات

جانب من الحاويات التي استقبلها ميناء بنغازي، 1 إبريل 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، اليوم الأربعاء، ثلاث سفن لنقل الحاويات تتبع جميعها للوكيل الملاحي شركة «أمواج ليبيا» للتوكيلات، وتحوي بضائع وسلعًا مختلفة.

ورست السفينة «تيلا روز» بالميناء، محملة بـ 366 حاوية، وكذلك السفينة «شارلي» وعلى متنها 180 حاوية، إلى جانب السفينة «كنت شيب صن» محملة بـ 318 حاوية، وذلك حسب تصريح للناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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وقال الشهيبي إن الميناء استقبل كذلك ست روافع حاويات «لاقط» لصالح الشركة الليبية للموانئ، بهدف تسهيل عمليات الشحن والتفريغ.