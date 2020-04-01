«صحة الوفاق» تطلق برنامجا تدريبيا للتعريف باحتياطات مكافحة عدوى «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 10:45 مساء
جانب من فعاليات برنامج مكافحة عدوى فيروس «كورونا»، 1 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أطلقت إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق بالتعاون مع منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم الأربعاء، برنامجًا تدريبيًّا لتعريف الممارسين الصحيين باحتياطات وشروط مكافحة العدوى في المرافق الصحية خلال التعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وقالت وزارة الصحة إن البرنامج يهدف إلى إكساب الممارسين الصحيين المعرفة بمخاطر ومضاعفات الإصابة بفيروس «كورونا»، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه وآلية فرزها، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

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وذكرت مديرة إدارة الموارد البشرية، مفيدة طنيش، أن هذا البرنامج سينفذ داخل 25 مركزًا صحيًّا في بلديات طرابلس الكبرى خلال المرحلة الأولى، حسب البيان.

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