«داخلية الموقتة» تعلن تدفق السلع التموينية إلى الجمعيات الاستهلاكية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 09:42 مساء
سلع تموينية في الجمعيات الاستهلاكية بالمناطق التابعة للحكومة الموقتة، 1 إبريل 2020. (داخلية الموقتة)

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، مباشرة الإدارة العامة للبحث الجنائي، وجهاز الحرس البلدي مهامهما في تنظيم تدفق السلع التموينية من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار إلى الجمعيات الاستهلاكية، لضمان توزيعها على كل المواطنين.

ويأتي ذلك بموجب تكليف صادر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المشكلة بموجب قرار من القائد العام لقوات للجيش، برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق عبدالرازق الناظوري، وعضوية وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

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وأوضح البيان أن إدارتي البحث الجنائي والحرس البلدي داهمتا خلال الفترة الماضية العديد من المخازن للجمعيات الاستهلاكية الوهمية وضبطتا كميات من السلع وأصحاب تلك المخازن.

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