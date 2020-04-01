الثني يشكل لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 09:13 مساء
عبدالله الثني (وسط) خلال اجتماعه مع مسؤولي الحكومة الموقتة، 1 أبريل 2020. (صفحة الحكومة على فيسبوك)

شكل رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة تختص بمراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت من الحكومة خلال الفترة الماضية، وإلغاء كل ما يخالف القانون.

ويترأس اللجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، وعضوية وكيل عام وزارة العدل، خالد نجم، ومدير مكتب أملاك الدولة - بنغازي، عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني - بنغازي، فوزية بوشعالة، ورئيس التسجيل العقاري بنغازي، وذلك حسب بيان للحكومة الموقتة.

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جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر إقامة الثني في مدينة بنغازي ضم وكيل عام وزارة العدل، خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، ومدير مكتب أملاك الدولة - بنغازي، عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني - بنغازي، فوزية بوشعالة، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس الحكومة، الطاهر محمد.

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