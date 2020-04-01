تحديد أسعار الفواكه والخضراوات وأرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين بطبرق

سوق الخضار والفواكه في طبرق. (الإنترنت)

أعلنت الغرفة التجارية في طبرق، اليوم الأربعاء، أن لجنة مراقبة الأسعار وسوء تخزين البضائع التابعة لها حددت أسعار الفواكه والخضراوات في السوق المحلية، وخصصت أرقاما هاتفية لتلقي شكاوى المواطنين بشأن التسعيرة المخالفة من قبل بعض التجار.

وقال المكتب الإعلامي للغرفة التجارية بطبرق لـ«بوابة الوسط» إن لجنة مراقبة الأسعار التابعة للغرفة تعمل على كسر محاولات بعض التجار الرامية لاحتكار السلع واستغلال المواطنين والسيطرة على السلع، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى سبعة دينارات بطبرق.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الغرفة شكلت لجنة لمراقبة الأسعار قامت بتحديد أسعار الخضراوات والفواكه القادمة من مصر عبر منفذ امساعد البري، ومراقبة فتح الثلاجات القادمة من مصر فجر كل يوم بسوق الخضراوات في طبرق للتأكد من الجودة والأسعار.

وأوضح المكتب الإعلامي أن لجنة مراقبة الأسعار تضم ممثلين من جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومراقبة الاقتصاد، وستعمل على تذليل الصعوبات أمام سائقي الشاحنات الذين اشتكوا كثيرا من المعاملة السيئة بجمرك امساعد، والعمولة غير القانونية التي يقوم بجبايتها أشخاص دون وجه حق، ما تسبب في زيادة أسعار الخضراوات والسلع بشكل عام.

ونوه المكتب الإعلامي للغرفة التجارية بطبرق إلى أن اللجنة خصصت للمواطنين أرقام هواتف لتقديم الشكاوى عن أي مخالف للتسعيرة، سواء بالحضور الشخصي لمقر اللجنة بالغرفة التجارية طبرق عمارة التأمين الدور الأرضي أو من خلال الاتصال بالأرقام التالية:

0911376763 - 09259999501.