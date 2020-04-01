شباب في سبها يواصلون حملتهم التطوعية لتعقيم شوارع ومرافق المدينة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 01 أبريل 2020, 09:06 مساء
حملة تعقيم المرافق العامة في سبها. (تصوير: كرنفودة)

تستمر هذه الأيام في سبها حملة تعقيم الشوارع وبعض المرافق الصحية والعامة بالمدينة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي يقوم بها عدد من الشباب المتطوع.

وقال عضو فريق أصدقاء المورينجا التطوعي والمشرف على الحملة، احميد شحات لـ«بوابة الوسط» إن الحملة عمل تطوعي يقوم به عدد من شباب المدينة المنضوين تحت بعض منظمات المجتمع المدني التطوعية، رغم نقص المعدات، موضحا أنهم يستخدمون خزانات خاصة وآلات زراعية للرش، ويقوم خيرون بشراء المواد الخاصة بالتعقيم والوقود.

وأضاف شحات أنهم يقومون بتجهيز مواد التعقيم والخزانات والعربات قبل موعد الانطلاق بساعتين، مشيرا إلى أنهم يواجهون بعض العوائق بسبب نقص بعض المواد إلى جانب عدم التزام المواطنين بساعات الحظر التي تنطلق خلال عملية التعقيم.

وأوضح مدير جمعية الصمود الخيرية، مختار محمد لـ«بوابة الوسط» أن الحملة استهدفت اليوم عددا من المرافق الصحية بالمدينة، من بينها مركز سبها الطبي وعدد من المرافق الصحية، إلى جانب بعض المرافق العامة الأخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بدائل «منزلية» للأقنعة الطبية