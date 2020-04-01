«عدل الوفاق» تزود السجون بمستلزمات وقائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 08:57 مساء
تسليم المستلزمات الوقائية للسجون. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، أن إدارة الرعاية الصحية بالوزارة باشرت منذ الإثنين، في تزويد السجون في طرابلس ومصراتة والزاوية والخمس وزليتن والجبل الغربي بالمستلزمات الوقائية، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار وباء «كورونا»، حيث شملت المستلزمات الوقائية قفازات وكمامات طبية ومواد تعقيم ومعدات الرش والسترات الواقية على المرافق العدلية والسجون، مشيرة إلى أن هذه المستلزمات سُلمت لفروع جهاز الشرطة القضائية الذي سيتولى توزيعها على السجون الواقعة في نطاقه.

وقالت وزارة العدل إن عملية التوزيع شملت في طرابلس كلًّا من: سجن الجديدة الرئيسي والنساء وسجن عين زارة «أ» و«ب»، والضمان وتاجوراء، وسجن معيتيقة، وفي مصراتة كلًّا من سجون الهدى والجوية والسكت وطمينة، وسجون جودائم والجزيرة وصرمان الرئيسي والنساء وسجن مليتة الابعين لجهاز الشرطة القضائية بالزوية، بالإضافة إلى سجني الخمس الرئيسي وماجر بزليتن وسجن جندوبة التابع لفرع جهاز الشرطة القضائية بالجبل الغربي.

وأشارت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني إلى أنه جرى أيضًا تسليم مستلزمات إلى مركز الخبرة القضائية وقسم الطب الشرعي، مؤكدة أنها ستواصل عملية تسليم حصص المستلزمات الوقائية إلى كافة المرافق التابعة لها بشكل دوري.

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