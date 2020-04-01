الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 07:30 مساء
الرئيس الصيني شي جينبينغ. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق محمد القبلاوي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، في رسالة «وقوف الصين بثبات مع ليبيا واستعدادها الكامل لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة» لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

ولفت القبلاوي إلى أن الرئيس الصيني ثمن خلال الرسالة التي وجهها إلى السراج «الجهود والإجراءات الاستباقية الفعالة» التي اتخذتها حكومة الوفاق لمجابهة فيروس «كورونا»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام الخارجي التابعة لوزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن جينبينغ أكد للسراج «تقاسم الخبرات مع ليبيا والعمل على الحفاظ على الأمن الصحي للبلدين الصديقين».

يشار إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» ارتفعت في ليبيا إلى 10 حالات، بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء تسجيل إصابتين جديدتين.

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