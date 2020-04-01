لجنة الأزمة بمصراتة تطالب المخالطين للمصابين بـ«كورونا» بالعزل التام داخل منازلهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 07:05 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، المواطنين المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمدينة والتي بلغ عددها ثمانية، بالعزل التام داخل المنازل، أو في أي مكان متوفر دون مخالطة أي فرد من أفراد الأسرة إلا المعني بتقديم الخدمة.

كما حضت اللجنة في بيان، المخالطين على منع أية زيارات، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكذلك التقيد التام بالنظامة، وتحديد شخص واحد من أفراد الأسرة للتكفل بخدمتهم على ألا يكون من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة.

اقرأ أيضا بلدية مصراتة توضح ملابسات اختيار المستشفى الميداني الإيطالي للحجر الصحي

وأوضح البيان أنه في حال عدم قدرة المخالطين على العزل الذاتي يتم نقلهم إلى أماكن الحجر المخصصة التابعة لمكتب الحجر الصحي ببلدية مصراتة بالتنسيق مع فريق الدعم الصحي ومكتب الحجر.   

كما طالبت اللجنة المخالطين بالتواصل المستمر مع فريق الدعم الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وشددت على أن عدم الالتزام بتلك التعليمات سيجبر الجهات المختصة وذات العلاقة باتخاذ ما يلزم من «إجراءات تضمن سلامة الجميع حسب ما نصت عليه التشريعات النافذة .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جائحة «كورونا»: الكوكب يواجه «الأسوأ» والأميركيون على خطى الأوروبيين ينتظرون ...
دولى
منظمات دولية تحذر في بيان نادر من خطر أزمة غذاء عالمية نتيجة «كورونا»
دولى
ترامب يعلن استعداده للوساطة بين روسيا والسعودية لوقف حرب النفط
دولى
روسيا ترسل طائرة مساعدات إلى الولايات المتحدة لمواجهة كورونا
دولى
ترامب عن مستقبل «كورونا» في أميركا: أيام صعبة مقبلة
دولى
هل يضحي يوفنتوس برونالدو لمواجهة أزمة «كورونا»؟
رياضة عالمية
القبلاوي: تسكين 2875 مواطنا من العالقين في إسطنبول
ليبيا
اليونان: رئيس الحكومة يدعو الوزراء والنواب لتقديم نصف رواتبهم لمكافحة فيروس ...
دولى
الهيئة الفرنسية للأدوية تحذر من «آثار جانبية خطيرة» لعلاجات «كوفيد-19»
دولى
«كارثة مميتة» في بريطانيا.. شحنة أجهزة لفحص «كورونا» تحمل الفيروس نفسه
دولى
زيدان أنقذ بيل من «كورونا» الصين فهل يبيعه مع رودريغيز هذه المرة؟
رياضة عالمية
ميركل تفضل العمل من منزلها رغم ثبوت عدم إصابتها بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السعودية لمسلمي العالم: تريثوا قبل إبرام عقود الحج والعمرة