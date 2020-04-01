لجنة الأزمة بمصراتة تطالب المخالطين للمصابين بـ«كورونا» بالعزل التام داخل منازلهم

شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، المواطنين المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمدينة والتي بلغ عددها ثمانية، بالعزل التام داخل المنازل، أو في أي مكان متوفر دون مخالطة أي فرد من أفراد الأسرة إلا المعني بتقديم الخدمة.

كما حضت اللجنة في بيان، المخالطين على منع أية زيارات، والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكذلك التقيد التام بالنظامة، وتحديد شخص واحد من أفراد الأسرة للتكفل بخدمتهم على ألا يكون من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة.

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وأوضح البيان أنه في حال عدم قدرة المخالطين على العزل الذاتي يتم نقلهم إلى أماكن الحجر المخصصة التابعة لمكتب الحجر الصحي ببلدية مصراتة بالتنسيق مع فريق الدعم الصحي ومكتب الحجر.

كما طالبت اللجنة المخالطين بالتواصل المستمر مع فريق الدعم الصحي لمكافحة جائحة كورونا، وشددت على أن عدم الالتزام بتلك التعليمات سيجبر الجهات المختصة وذات العلاقة باتخاذ ما يلزم من «إجراءات تضمن سلامة الجميع حسب ما نصت عليه التشريعات النافذة .