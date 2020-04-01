تجهيز مركز عزل متكامل بسعة 76 سريرًا لمواجهة «كورونا»في ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 01 أبريل 2020, 06:55 مساء
موقع العزل الطبي بالمبنى المحاذي لبوابة دينار سابقا شمال بني وليد. (الإنترنت)

تتواصل في بني وليد أعمال التجهيز الخاصة لإنشاء مركز عزل متكامل ضمن الإجراءات الاحترازية وخطة الطوارئ لمواجهة جائحة «كورونا» في المدينة بسعة 76 سريرًا، تحت إشراف مستشفى بني وليد العام.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن موقع العزل الطبي سيكون بالمبنى المحاذي لبوابة دينار سابقًا شمال المدينة، ويشمل عددًا من غرف العزل، منها 16 سريرًا للعناية الفائقة و60 سريرًا بالقسم العام.

وأضاف التويجر أن نسبة الإنجاز في الأعمال الخاصة بتجهيز مركز العزل بلغت نحو 70%، مؤكدًا أن عملية التسليم ستتم بعد عدة أيام من قبل «شركة الطوابق العالية» المنفذة للمشروع.

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