مصادر لـ«بوابة الوسط»: غلق مداخل ومخارج سرت وفرض حظر كامل للتجول

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 01 أبريل 2020, 06:36 مساء
مقر بلدية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أغلقت مدينة سرت مداخلها ومخارجها وذلك اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، وذلك تحسبًا لتسلل فيروس «كورونا المستجد» إلى المدينة، وفق شهود عيان ومصادر محلية.

وقالت تلك المصادر التي رفضت كشف هويتها في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن سلطات المدينة قررت فرض حظر كامل للتجول، ووضعت قوائم بأسماء وطبيعة عمل الأشخاص المستثنين من القرار.

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ولفتت المصادر إلى أن المداخل الغربية للمدينة أُغلقت من طريقي المطار والزعفران، فيما تم إقفال المداخل الجنوبية من أبوهادي وإغلاق المداخل الشرقية من السواوة، موضحة أن هذه الإجراءات جاءت بعد انتشار وباء «كورونا» بمدينة مصراتة.

وكانت مديرية أمن سرت قررت في 19 مارس الماضي، فرض حظر تجول في المدينة لمدة 12 ساعة يوميًّا، بدءًا من السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ولمدة أسبوعين.

يشار إلى ارتفاع حصيلة مصابي فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 10 أشخاص، وذلك بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض حالتين جديدتين في الساعات الأولى من صباح اليوم.

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