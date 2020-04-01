اليابان تستورد 324 ألف برميل من النفط الخام الليبي بعد توقف 7 سنوات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الأربعاء 01 أبريل 2020, 03:59 مساء
ميناء الزويتينة النفطي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية استيراد شحنات من النفط الليبي بلغت نحو 324 برميلا من النفط الخام، خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ العام 2013.

وأظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن البلاد استوردت نحو 324 ألف برميل من النفط الخام من ليبيا في فبراير للمرة الأولى منذ نحو 7 سنوات، وفق وكالة «بلاتس» الدولية للمعلومات النفطية.

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ورجحت الوكالة استمرار الظروف القاهرة للصادرات الليبية من النفط من الموانئ الرئيسية في الأشهر القادمة، حيث انخفض الإنتاج إلى ما دون 100 ألف برميل يوميا في الأسابيع الأخيرة، بانخفاض نحو 1.1 مليون برميل يوميا قبل بدء الحصار في منتصف يناير.

كما استوردت اليابان 1.01 مليون برميل من النفط الجزائري بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.

وأوضحت الوزارة اليابانية أن حصة الشرق الأوسط من الصادرات النفطية كانت 89.1% في فبراير مقارنة بـ90.1% قبل عام. وتفوقت الإمارات العربية المتحدة على السعودية كأكبر مورد للنفط إلى اليابان.

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