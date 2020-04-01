القنصلية الليبية في إسطنبول: لا معلومات بشأن موعد إعادة المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 05:20 مساء
طابور من الليبيين العالقين في إسطنبول داخل القنصلية، 16 مارس 2020، (خارجية الوفاق)

قالت القنصلية العامة الليبية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، إنه لا معلومات عن تاريخ إعادة المواطنين هناك إلى البلاد، وذلك ردا على استفسارات عديدة تلقتها في هذا الخصوص.

وخاطبت القنصلية وزارة الخارجية في حكومة الوفاق في هذا الشأن، وقالت إنها ستعلن ما تتوصل إليه عبر موقعها الإلكتروني لاحقا، حسب بيان اللجنة المشكلة من حكومة الوفاق للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وأمس الثلاثاء، أعلن الناطق باسم «خارجية الوفاق»، محمد القبلاوي، تسكين 2875 مواطنا علقوا في إسطنبول، ضمن العديد من مواطنين جرى تسكينهم في دول مختلفة منها تونس والجزائر وعمان والسعودية وغانا وبريطانيا ومالطا.

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