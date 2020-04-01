مصارف المنطقة الشرقية تنشئ صندوقا لمواجهة «كورونا»

اجتماع رئيس جناح الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي ببنغازي بمديري المصارف التجارية. (فيسبوك)

وافقت المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية اليوم، الأربعاء، على إنشاء صندوق لمجابهة فيروس «كورونا» باسم صندوق المسؤولية الاجتماعية.



وجاء الإعلان خلال الاجتماع الذي عقده مدير جناح الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي ببنغازي، إدريس الاحيمر، بمديري المصارف التجارية، وفق الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى وضع مجلس أمناء للصندوق من كل المصارف، لمعرفة آلية الصرف وأوجه الإنفاق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل دعمهم في مجابهة منع انتشار الوباء وترسيخ الإمكانات لهم.

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كما ناقش الاجتماع التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، بخصوص عمل المصارف في الأيام المقبلة والإجراءات الاحترازية لمنع عمليات الازدحام داخل المصارف.

ويوم الأربعاء الماضي، قرر «المركزي» ببنغازي تسييل مبلغ 300 مليون دينار للحكومة الموقتة، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي تحتاج إليها الدولة عامةً وقطاع الصحة خاصةً لمواجهة هذه الأزمة.