صيانة وحدة معالجة الغاز الثانية في مجمع مليتة الصناعي

وحدة معالجة الغاز الثانية في مجمع مليتة الصناعي. (فيسبوك)

نجحت شركة مليتة للنفط والغاز في صيانة فرن التسخين بوحدة معالجة الغاز الثانية في مجمع مليتة الصناعي، خلال الفترة بين 26 و30 مارس، وذلك بالرغم من مغادرة عدد كبير من العمالة المجمع، فضلا عن الظروف الأمنية، وتطورات تفشي فيروس «كورونا» عالميا.

وأوضحت الشركة في بيان أصدرته اليوم، الأربعاء، أن عملية الإصلاح جرت بعد «ملاحظة بعض التغيرات في الظروف التشغيلية بسبب وجود تسرب داخلي في الأنابيب». ونوهت بـ«قص ولحام ثلاثة أنابيب داخل الفرن وتسعة أنابيب في منظومة البخار»، حسب الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وانتهت أعمال الصيانة أول من أمس، الإثنين، و قبل موعدها المحدد ودخلت الوحدة على خط الإنتاج في اليوم نفسه، كما جرى الكشف والصيانة على بعض صمامات التحكم الآلي بنفس الوحدة.