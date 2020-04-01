نقل اختصاصات الإشراف على الإدارات الصحية إلى البلديات

وكيل «صحة الوفاق»، محمد هيثم، 7 أكتوبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالإشراف على إدارات الخدمات الصحية والمستشفيات القروية إلى البلديات.

وستكلف البلديات بتنظيم عمل الجهات المذكورة إداريا وماليا، وفق التشريعات النافذة، حسب القرار رقم 34 لسنة 2020 الصادر عن وكيل الوزارة محمد هيثم، المنشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأمس الثلاثاء، اعتمد وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، القرار رقم 55 لسنة 2020، بشأن لائحة القواعد الخاصة بأنواع الرسوم ذات الطابع البلدي، ما سيتيح للبلديات الحصول على الموارد المالية المحلية.

ويوم الأحد الماضي، اجتمع عمداء 25 بلدية لمناقشة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، حيث طالبوا بإقالة وزير الصحة في حكومة الوفاق أحميد عمر ووكيل الوزارة محمد هيثم، لـ«تقصيرهما في مواجهة الوباء»، ودعوا إلى صرف الميزانيات، ونقل جميع الاختصاصات إلى البلديات.