«مكافحة الأمراض» ينفي شفاء حالة إصابة بـ«كورونا»

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأربعاء 01 أبريل 2020, 12:33 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

 نفت لجنة التواصل والإعلام بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن شفاء حالة مصابة بفيروس «كورونا» المستجد في ليبيا.

وقال رئيس اللجنة د.محمد الجازوي في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، الأربعاء، إنّ التطبيق المتداول لا يتبع منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية لا تنشر نتائج أو تقارير إلا بالتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وأوضح أن آخر عينة أخذت للمصابين كانت الثلاثاء وإيجابية لفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن شفاء الحالة يعني خلوها من الفيروس تمامًا.

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وأكد الجازوي عزم المركز على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة مع أصحاب الصفحات، التي قال إنها «تنشر أخبارا غير صحيحة عن فيروس كورونا، أو الذين ينشرون أسماء المصابين بالفيروس بمن فيهم الصحفيون والأطباء»، وفق قوله.

يٌشار إلى أنّ المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن ليلة البارحة عن إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى عشرة أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميا للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس للاشتباه في إصابتهم.

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