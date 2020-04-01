الأرصاد: البحر خفيف الموج والرؤية جيدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 12:20 مساء

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار أوضاع الملاحة اليوم الأربعاء، إذ إن ارتفاع الأمواج على طول الساحل لن يتجاوز 1.25 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية جيدة بطول الساحل، كما أن سرعة الرياح أقل من 20 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- ظهور بعض السحب من حين لآخر، والرياح شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.
- البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين نصف متر و1.25 متر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من سرت إلى طبرق
- ظهور بعض السحب من حين لآخر، والرياح متغيرة الاتجاه سرعتها بين 5 و15 عقدة.
- البحر خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين نصف متر و1.25 متر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤيـة جيدة بوجه عام، وتكون متوسطة آخر الليل.

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