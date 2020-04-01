«بركان الغضب»: إسقاط طائرة مسيرة جنوب العجيلات

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن الدفاعات الجوية أسقطت «طائرة مسيرة» جنوب العجيلات، حسب ما نقلته صفحة «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.
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