«بركان الغضب»: إسقاط طائرة مسيرة جنوب العجيلات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 11:00 صباحا
أحد أفراد قوات حكومة الوفاق يمسك بجناح طائرة مسيرة أسقطت شرق مصراتة، 28 يناير 2020، (بركان الغصب)

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، إن الدفاعات الجوية أسقطت «طائرة مسيرة» جنوب العجيلات، حسب ما نقلته صفحة «بركان الغضب» على موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل.

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