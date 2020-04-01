أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة على غالبية المناطق

طقس مستقر، (تعبيرية: الإنترنت)

تشهد غالبية مناطق البلاد أجواء مستقرة اليوم الأربعاء، ثم يبدأ منخفض جوي صحراوي التحرك من شرق الجزائر مساء باتجاه مناطق غرب ليبيا، مصحوب برياح نشطة، كما ترتفع درجات الحرارة غدا.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد تراوح درجات الحرارة بين 23 و29 درجة مئوية على مناطق شمال غرب ليبيا، وبين 16 و25 درجة مئوية على مناطق شمال شرق ليبيا، وبين 26 و33 درجة مئوية على مناطق الجنوب.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى ين 23 و29 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح غربية إلى جنوية غربية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و25 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية.