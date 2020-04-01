الحكومة الموقتة تبدأ حملة لتطهير البلديات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 أبريل 2020, 10:00 صباحا
اجتماع اللجنة المكلفة بتطهير البلديات التابعة للحكومة الموقتة، 31 مارس 2020، (بلدية بنغازي)

أعلنت الحكومة الموقتة بدء حملة للتطهير الوقائي في جميع البلديات التابعة لها، ضمن التدابير المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المكلفة بهذا الشأن، في ديوان بلدية بنغازي أمس الثلاثاء، وستستهدف الحملة جميع الأحياء والطرق والشوارع، والمقرات العامة والخاصة مثل المنافذ البرية والبحرية والجوية، والمصارف ومراكز الشرطة والسجون والمرافق الصحية والمعسكرات ومحطات الوقود ومكبات القمامة وغيرها، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتتولى هيئة السلامة الوطنية التنفيذ بالتنسيق مع شركات خدمات النظافة العامة والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، تحت الإشراف الفني للهيئة العامة للبيئة، وبالتنسيق مع عمداء البلديات، بحيث يكون العمل متوازيا في نفس الوقت في جميع البلديات، على أن تكون أعمال التطهير والرش خلال ساعات الحظر.

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يذكر أن رئيس الحكومة الموقتة، عبد الله الثني، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لتعقيم المدن والمناطق، على نفقة الحكومة، التي تتكفل بتوريد جميع المتطلبات والمواد التشغيلية والآليات وكافة الاحتياجات الخاصة باللجنة.

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